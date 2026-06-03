البحرين: قوة دفاع البحرين تصد هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أرجاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن القيادة قولها في بيان: تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة المعادية، مشددة على أن تعمد استخدامها في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القيادة العامة أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

يذكر أن عدداً من دول الخليج العربي يتعرض لاعتداءات بطائرات مسيّرة قادمة من إيران والعراق، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.