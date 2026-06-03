خبراء اقتصاديون لـ سانا: التشاركية والإصلاحات الاقتصادية مفتاح تحفيز الاستثمار
استعداداً لحملة “فزعتنا لأهل الدير”.. البدء بجمع التبرعات والمساعدات الإغاثية في حمص
وقفة تضامنية في دمشق لاستذكار مجدولين القاضي مساعدة الطبيبة رانيا العباسي
إخماد حريق اندلع في حقول القمح في بلدة تسيل بريف درعا أدى إلى احتراق نحو 50 دونماً
انطلاق ملتقى شركاء مبادرة سوريا للسلام في دمشق لمناقشة أولويات وفرص المرحلة الانتقالية
تأكيداً على أهمية القارة الإفريقية.. الخارجية السورية تنظم محاضرة بمناسبة يوم إفريقيا
إنجاز المرحلة الأولى من أعمال تأهيل مضمار الفروسية بميدان الشهداء في إدلب
“البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُبدل”.. عبارة شائعة تخالف القانون وتربك المستهلك
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