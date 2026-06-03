خبراء اقتصاديون لـ سانا: التشاركية والإصلاحات الاقتصادية مفتاح تحفيز الاستثمار

وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي يصل إلى مطار دير الزور المدني لإعادة تأهيله وتطويره
وزارة الطوارئ ومؤسسة الآغا خان في سوريا توقعان مذكرة لتعزيز التعاون بمجالات التنمية المجتمعية
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مدير مدينة عدرا الصناعية: تأخر سداد بعض المكتتبين النافذين زمن النظام البائد يعيق التطوير
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