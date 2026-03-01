رئيس الحكومة الليبية يؤكد تضامن بلاده مع قطر إثر الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، تضامن بلاده الكامل مع قطر إثر الاعتداءات الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الدبيبة شدد على دعم بلاده لكل ما من شأنه تعزيز أمن قطر واستقرارها، وصون سيادتها، معرباً عن “تضامن بلاده مع الدوحة إثر العدوان الإيراني الغاشم”.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن تقديره “للمشاعر الأخوية الصادقة التي تعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.

وتتعرض كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن، منذ صباح السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.