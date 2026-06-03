قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط صيصون بريف درعا وسد المنطرة بالقنيطرة

درعا والقنيطرة-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء محيط قرية صيصون بريف درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية.
وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية صيصون.
كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة، قبل أن تُطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضٍ مزروعة بالقمح والشعير، ثم انسحبت.
وفي القنيطرة ذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من قذائف المدفعية.
وكانت قذيفة مدفعية أطلقتها إسرائيل من داخل الجولان السوري المحتل يوم الإثنين الماضي تسببت باندلاع حريق زراعي في قرية المسريتية بريف درعا الغربي.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.