قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط صيصون بريف درعا وسد المنطرة بالقنيطرة

درعا والقنيطرة-سانا ‏

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء محيط قرية صيصون بريف ‌‏درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية. ‏

وأفاد مراسل سانا في درعا بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط ‌‏قرية صيصون.‏

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في ‌‏منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة، قبل أن تُطلق نيران أسلحتها الرشاشة ‏باتجاه ‏أراضٍ مزروعة بالقمح والشعير، ثم انسحبت.‏

وفي القنيطرة ذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من ‏قذائف المدفعية.‏

وكانت قذيفة مدفعية أطلقتها إسرائيل من داخل الجولان السوري المحتل يوم الإثنين ‌‏الماضي تسببت باندلاع حريق زراعي في قرية المسريتية بريف درعا الغربي.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‌‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‌‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏