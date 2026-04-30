الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى دمشق وبيروت وعمّان بدءاً من أول أيار

طائرة الخطوط الجوية التركية-الأناضول

أنقرة-سانا

أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى مطارات دمشق وبيروت وعمّان، اعتباراً من الأول من شهر أيار المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الشركة قولها في بيان: إن الرحلات الجوية ستُستأنف إلى هذه الوجهات اعتباراً من الأول من أيار، بعد تعليقها بسبب المخاوف الأمنية في المجال الجوي.

يُذكر أن الرحلات الجوية كانت معلّقة منذ الـ 28 من شباط الماضي، تزامناً مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت استئناف رحلاتها إلى مدينة حلب شمالي سوريا، اعتباراً من الـ 22 من نيسان الجاري.

