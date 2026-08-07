الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد مرتبطين بروسيا

بروكسل-سانا

أعلنت مسؤولة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن التكتل اعتمد قوائم عقوبات جديدة تستهدف خمسة أفراد مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وذكرت كالاس في تدوينة على منصة ⁠إكس اليوم الجمعة، أن ⁠هذا الإجراء جاء رداً على سلسلة الغارات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في الضغط على روسيا حتى تنهي حربها.

وأعلنت بريطانيا أمس الخميس، عقوبات جديدة طالت 19 كياناً ومؤسسة روسية، بهدف عرقلة تمويل موسكو لحربها مع أوكرانيا.

وكان قُتل أمس ستة أشخاص وأصيب العشرات، جراء غارات روسية استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا.