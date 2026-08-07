الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها

الاردن الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

عمّان-سانا

أدان الأردن اليوم الجمعة اعتداء ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عبر منصة “إكس”: إن الاعتداء يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت الخارجية عن تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف “دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران السعودية، جراء اعتداء نفذته ميليشيا الحوثي.

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