أستراليا.. أضرار مادية واسعة جراء حرائق الغابات على الساحل الشرقي

سيدني-سانا

دمرت عشرات من حرائق الغابات التي اندلعت على الساحل الشرقي لأستراليا اليوم العديد من المنازل، مع بدء موجة حر شديدة.

وأفادت دائرة الإطفاء الريفية في الولاية بأن أكثر من 50 حريقاً اندلع في غابات في ولاية نيو ساوث ويلز.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن هيئة الإذاعة الوطنية الأسترالية “إيه بي سي” قولها في بيان: إن “حريقاً شمال سيدني دمر ستة منازل، فيما أتى حريق غابات على الساحل الشمالي الأوسط للولاية على عدد أقل من المنازل، وقد أتى حريق غابات آخر على أكثر من 9000 هكتار (20000 فدان) في حديقة نهر غولبورن الوطنية”.

وأوضح الخبير في مكتب الأرصاد الجوية دين نارامور أن الرياح الحارة والجافة تسهم في رفع درجات الحرارة في جميع أنحاء الولاية إلى نحو 40 درجة مئوية.

وتشهد أستراليا اندلاع حرائق غابات في أشهر الصيف، ويُعد اندلاع عشرات الحرائق في مناطق قليلة السكان خلال الأيام الحارة والعاصفة أمراً متوقعاً.

