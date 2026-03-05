الدفاع الأذربيجانية تحمّل طهران مسؤولية الاعتداء على منشآتها المدنية

باكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنّ القوات المسلحة الإيرانية شنت اليوم الخميس هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان الدولي ومنشآت مدنية أخرى، وحمّلت طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

ونقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية عن الوزارة، إدانتها الشديدة لاستهداف البنية التحتية المدنية دون ضرورة عسكرية، وأنها تعكف على إعداد تدابير الرد اللازمة لحماية سيادة الدولة وأمن مواطنيها، مؤكدة أن الاعتداءات الإيرانية لن تمرّ دون ردّ.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، موقعةً ضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدفها منذ يوم السبت الماضي.

