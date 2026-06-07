إيران تطلق عدداً من الصواريخ على إسرائيل.. وترامب يدعوها للتوقف والعودة إلى المحادثات

عواصم-سانا

أطلقت إيران مساء اليوم الأحد عدداً من الصواريخ على إسرائيل، في حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإيرانيين التوقف عن إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المحادثات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم، أن هذا الهجوم على المواقع الإسرائيلية يأتي في إطار ما أسموه “ممارسة حق الدفاع عن النفس، ورداً على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل”.

وعلى إثر التصعيد الإقليمي، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار الخميني في إيران حتى إشعار آخر، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

من جهته طلب الرئيس الأمريكي من الإيرانيين، التوقف والعودة إلى طاولة المحادثات وفقاً لقناة فوكس نيوز، حيث قال في السياق ذاته لموقع أكسيوس الأمريكي: “نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن”.

وأضاف ترامب: إنه تحدث مع نتنياهو في اتصال هاتفي قائلاً إن الضربات الإيرانية لم تؤد إلى إصابات ونأمل بألا ترد إسرائيل.

وكانت حركة الطيران في الخليج شهدت خلال الفترة الماضية اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في المنطقة، والتي قامت خلالها إيران باعتداءات على عدد من دول الخليج العربي، ما أدى لإغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها وتحويل مسارات الطائرات، متسبباً بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.