الأزهر يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى

القاهرة-سانا

أدان الأزهر الشريف استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك منذ شهر رمضان وحتى اليوم.

ووصف الأزهر في بيان له اليوم الجمعة نشره على موقعه الرسمي الإجراء الإسرائيلي بأنه اعتداء مرفوض لما يشكله من مصادرة لحقوق الفلسطينيين في أداء شعائرهم الدينية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاك صارخ للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي للأفعال العدائية الممنهجة التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستدامة للحروب والصراعات.

وشدد الأزهر على أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حرماً إسلامياً خالصاً رغم محاولات الاحتلال العبثية لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، وخططه لتهويد معالم القدس، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وكانت عدة دول عربية وإسلامية أدانت مؤخراً في بيان مشترك الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.