مقتل خمسة سجناء خلال أعمال شغب داخل سجن في فنزويلا

كراكاس-سانا

أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل خمسة سجناء خلال أعمال شغب اندلعت في سجن “ياري” شديد الحراسة، جنوب العاصمة كراكاس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة خدمات السجون الفنزويلية قولها في بيان اليوم الأربعاء: “إن الصدام نشب بين السجناء وتطور سريعاً إلى أعمال شغب عنيفة، ما أسفر عن وقوع خمسة قتلى”، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام باشر تحقيقاً فوراً للوقوف على ملابسات الحادث دون تقديم أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد المصابين.

ويعاني نظام السجون في فنزويلا من تحديات مزمنة تتعلق بالاكتظاظ وانعدام الأمن، حيث شهدت الأعوام الماضية محاولات عسكرية لاستعادة السيطرة على عدد من المرافق الرئيسية التي كانت تخضع لسيطرة جماعات إجرامية، ومن بينها مجمع سجن “ياري” الذي يضم ثلاثة مرافق منفصلة.

وتأتي هذه الاضطرابات في ظل ظروف سياسية استثنائية تمر بها فنزويلا بعد التغييرات التي شهدتها عقب تولي إدارة جديدة منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي ونقله الى الولايات المتحدة..