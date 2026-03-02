الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 9 صواريخ باليستية و148 طائرة مسيّرة

أبو ظبي-سانا

‏أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الإثنين، أن قواتها ومنظوماتها الدفاعية الجوية اعترضت بنجاح 9 صواريخ باليستية إيرانية، و6 صواريخ جوالة، و148 طائرة مسيرّة.

ونقلت وكالة “وام” عن الوزارة قولها: إنه تم منذ بدء الاعتداء الإيراني يوم السبت الماضي رصد 174 صاروخاً باليستياً، وتم تدمير 161 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية، واعتراض 645 مسيرة منها، فيما وقعت 44 منها داخل أراض البلاد، بالإضافة إلى رصد، وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة.

وأضافت الوزارة: إن الاعتداءات الإيرانية تسببت ببعض الأضرار الجانبية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة، و68 حالة إصابة.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء الإيراني يعدّ عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.