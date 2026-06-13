سنتكوم تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم السبت، أن قواتها أسقطت طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس: “إن إيران أطلقت عدداً من الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز”.

وأضافت: إن “القوات الأمريكية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات القليلة الماضية، بينما تتواصل حركة المرور عبر المضيق دون عوائق، إذ لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحاً أمام حركة الملاحة”.

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت أمس الخميس، تحديد ممرات ‏حركة بحرية وصفتها بـ “الآمنة”، لصالح السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، ‏موضحةً أن هذه الممرات متاحة أمام جميع السفن التجارية، مستثنيةً تلك التي تنتهك ‏العقوبات والحصار المفروض على إيران.‏