سوريا تشارك بمؤتمر “وحدة الأمة الوسط.. من الثوابت إلى ميثاق الوحدة” في تركيا

إسطنبول-سانا
يشارك وفد سوريا برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في أعمال المؤتمر الدولي ”وحدة الأمة الوسط.. من الثوابت إلى ميثاق الوحدة”، الذي انطلق اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية.
وحضر افتتاح المؤتمر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي، وشخصيات دينية وفكرية، وباحثون من مختلف الدول.
ويبحث المؤتمر، الذي يُعقد بمشاركة نحو 250 عالماً ومفكراً وداعية، سبل تعزيز وحدة الأمة وترسيخ العمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.
يذكر أن المؤتمر يستمر حتى 30 تشرين الأول الجاري.