سوريا تشارك بمؤتمر “وحدة الأمة الوسط.. من الثوابت إلى ميثاق الوحدة” في تركيا

‏ ‏إسطنبول-سانا‏

يشارك وفد سوريا برئاسة وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، في أعمال المؤتمر الدولي ‌‏”وحدة الأمة الوسط.. من الثوابت إلى ميثاق الوحدة”، الذي انطلق اليوم الأربعاء في مدينة ‏إسطنبول التركية.‏

‏ ‏وحضر افتتاح المؤتمر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره ‏داغي، وشخصيات دينية وفكرية، وباحثون من مختلف الدول.‏

‏ ‏ويبحث المؤتمر، الذي يُعقد بمشاركة نحو 250 عالماً ومفكراً وداعية، سبل تعزيز وحدة الأمة ‏وترسيخ العمل المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.‏

يذكر أن المؤتمر يستمر حتى 30 تشرين الأول الجاري.