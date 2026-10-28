شركات مالية كورية جنوبية تتعرض للقرصنة واختراق بيانات

سيئول-سانا

أعلنت شركتا “دايشين” للأوراق المالية، و”ميريه أسيت” للاستثمارات العالمية، وبورصة العملات المشفرة بيثامب في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن حدوث عمليات اختراق وتسريب لبيانات تتعلق بالعملاء.

ونقلت وكالة يونهاب عن شركة دايشين قولها: إنّها تأكدت من حدوث اختراق للمعلومات الشخصية لـ 38,490 عميلاً لديها وتسريب معلومات حساسة، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة، وذلك بعد أن رصدت علامات على وصول غير مصرح به من قبل قراصنة الأسبوع الماضي.

وقالت دايشين: إنها تجري تحقيقاً في القضية مع السلطات وأبلغت العملاء بالتسريب، مضيفة أنه في حال تسبب اختراق البيانات في وقوع أضرار، فإنها ستعوّض المتضررين وفقاً للقانون.

وفي غضون ذلك، تم تسريب بعض المعلومات الشخصية لعملاء شركة بيثامب نتيجة هجوم إلكتروني من جهة خارجية، كما بدأت السلطات المالية أيضاً تحقيقاً في اختراق البيانات الخاص بشركة ميريه أسيت للاستثمارات العالمية.