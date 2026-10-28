كهرباء ريف دمشق تواصل إصلاح الأعطال الناجمة عن العاصفة المطرية

ريف دمشق-سانا

تواصل الورشات والفرق الفنية في شركة كهرباء ريف دمشق، أعمالها الميدانية المكثفة على مدار الساعة لإصلاح الأعطال الناجمة عن العاصفة المطرية أمس الثلاثاء، في عدد من مخارج التوتر المتوسط المغذية لمختلف مناطق المحافظة.

وبيّن المكتب الإعلامي بالشركة لـ سانا اليوم الأربعاء، أن المناطق التي تأثرت شملت “الزبداني، السيدة زينب، عرطوز، دوما، جرمانا، داريا، صحنايا، مناطق الغوطة الشرقية، الكسوة، التل، قدسيا، القطيفة، والنشابية”.

وأكد المكتب الإعلامي أن أولوية أعمال الإصلاح توجه دائماً لمخارج الكهرباء المغذية لآبار المياه لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمشتركين، مع استمرار الكوادر الميدانية بالعمل دون انقطاع لحين استكمال صيانة كل المخارج واستعادة التغذية الكهربائية بالكامل لجميع المناطق.

وفيما يخص المدى الزمني لإعادة التغذية، أوضح المكتب أن تقدير الوقت يرتبط مباشرة بطبيعة العطل، حيث تمكنت الورشات بالفعل من إعادة قسم من المخارج إلى الخدمة (سواء الهوائية منها أو الأرضية التي أُنجزت صيانتها)، في حين تستمر عمليات الفحص والحفر الفني لإصلاح باقي الكابلات والمخارج الأرضية المتضررة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العمل جار لإصلاح الأعطال رغم أن جزءاً من هذه المخارج كان يعاني أساساً من التهالك والتأثر نتيجة الإهمال الذي مرت به المحافظة خلال السنوات السابقة، فضلاً عن الأحمال الزائدة.

يذكر أن الظروف الجوية والعاصفة المطرية التي شهدتها محافظة ريف دمشق يوم أمس الثلاثاء، تسببت بخروج 76 ‏مخرج توتر متوسط من الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق متفرقة ‏من المحافظة.‏