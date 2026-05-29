بلغاريا ستسمح ببقاء طائرات عسكرية أمريكية على أراضيها حتى نهاية حزيران

سراييف-سانا

قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، اليوم الجمعة: إن بلاده ستسمح للطائرات العسكرية الأمريكية بالبقاء في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي حتى نهاية حزيران المقبل فقط، بعد تأخر موافقة الولايات المتحدة على قواعد لإعفاء الزوار البلغاريين من التأشيرات.

ونقلت وكالة رويترز عن راديف قوله: “أتفهم تماماً تعقيدات الإجراءات التنظيمية والحاجة إلى الوقت، لكن لدينا أولوياتنا وإجراءاتنا، ولا يمكننا التعاطي بشكل إيجابي مع طلب الإقامة الطويلة للطائرات والدبابات في مطار صوفيا”.

وكان الرئيس البلغاري قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى تعليق نظام التأشيرات إلى الولايات المتحدة للمواطنين البلغاريين.

وأوضح راديف أنه أصر على النظر في هذه المسألة على وجه السرعة، لكنه لم يتلق رداً إيجابياً.

كما أشار في هذا الإطار، إلى أن الحكومة ستتخذ اليوم الجمعة قراراً بالسماح باستمرار تواجد الطائرات الأمريكية حتى نهاية حزيران لإعطاء الولايات المتحدة المزيد من الوقت لإعادة النظر في إجراءاتها.

يشار إلى أن بلغاريا تستضيف طائرات عسكرية أمريكية في عاصمتها صوفيا بموجب اتفاقية سينتهي العمل بها نهاية أيار الجاري.