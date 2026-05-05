وزير الخارجية الباكستاني: هدفنا كوسيط هو إقناع طهران وواشنطن بالتوصل لاتفاق سلام

إسلام أباد-سانا

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، أن هدف بلاده كوسيط هو إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل لاتفاق سلام.

وقال دار في تصريحات، نشرها موقع وزارة الخارجية الباكستانية: إن “هدف باكستان كوسيط هو إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل لاتفاق سلام، وهو ما يحتاجه الإقليم والعالم”، معرباً عن أمله في إحراز تقدم كبير بالمفاوضات.

وأضاف دار: “بذلنا جهوداً للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء حوار، ومنع وقوع هجمات على دول الخليج، ونددنا بالهجمات التي تعرضت لها”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد في الـ 25 من الشهر الماضي التزام بلاده بدور “الوسيط النزيه” في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على استمرار جهود إسلام أباد لتعزيز الاستقرار الإقليمي.