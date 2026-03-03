ترامب: سنوقف التجارة مع إسبانيا لرفضها السماح باستخدام قواعدها في الهجوم على إيران

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بوقف التجارة مع إسبانيا بعدما رفضت الحكومة الإسبانية السماح لواشنطن باستخدام قواعدها في إطار الهجوم على إيران، وزيادة إنفاقها الدفاعي في إطار حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحافيين لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض: إسبانيا كانت سيئة للغاية وسنقطع كل التجارة معها، ولا نريد أن تكون لدينا أي علاقة بها.

من جهة أخرى اعتبر ترامب أن إيران كانت ستبادر لشن هجوم، وقال: أعتقد أنهم كانوا سيهاجمون أولاً، ولم أرد أن يحدث ذلك، مشيراً إلى أنه هو من دفع إسرائيل لشن الهجوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة دمرت تقريباً كل الأهداف العسكرية في إيران، مشيراً إلى أن طهران طلبت التفاوض مجدداً مع واشنطن لكن بعد فوات الأوان.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ صباح السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.