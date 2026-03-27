PH France sign visiting forces pact to boost defense ties الفلبين وفرنسا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري

مانيلا-سانا

وقعت الفلبين وفرنسا اتفاقية دفاعية جديدة تتيح لقواتهما العسكرية إجراء تدريبات مشتركة على أراضي البلدين، في خطوة هي الأولى من نوعها بين الفلبين ودولة أوروبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الفلبينية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن “اتفاقية وضع القوات الزائرة “SOVFA” التي تم توقيعها في باريس أمس، ستشكل الوثيقة الأساسية لتسهيل نطاق أوسع من أنشطة التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في كلا البلدين”.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية لا تزال تنتظر تصديق السلطات التشريعية لتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي مانيلا لتعزيز تحالفاتها العسكرية، حيث أبرمت اتفاقيات مماثلة مع اليابان وكندا ونيوزيلندا خلال العامين الماضيين، وذلك بالتوازي مع تصاعد حدة الاحتكاكات في ممر بحر الصين الجنوبي المائي.

