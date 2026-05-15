مسؤول أمريكي: الصين تريد فتح مضيق هرمز دون قيود ‏

واشنطن-سانا
أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الصين ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم عبور، مشيراً إلى أن واشنطن تعتقد أن بكين ستعمل على الحد من الدعم المادي لإيران.
ونقلت وكالة رويترز عن غرير قوله اليوم الجمعة: إن مسؤولين صينيين أكدوا خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، أهمية أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً “من دون رسوم مرور أو سيطرة عسكرية”.
وأضاف غرير، الذي شارك في اجتماعات القمة: “نرحب بذلك”، موضحاً أن الصين تتعامل “بنهج عملي” ولا تريد أن تكون “على الجانب الخطأ من الأزمة”.
وأشار إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى كسب دعم الصين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش، وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وقال غرير: “الصينيون يريدون أن يسود السلام في المنطقة، والرئيس ترامب يريد الأمر نفسه، لذلك نحن واثقون بأنهم سيفعلون ما بوسعهم للحد من أي نوع من الدعم المادي لإيران”.
من جهتها، دعت الصين في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار جهود التهدئة، مؤكدة أن إنهاء الحرب يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإيران والعالم بأسره.
كما شددت بكين على ضرورة إعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن، داعية إلى استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وضمان بقائه مفتوحاً.
وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن من شباط الماضي، مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في الظروف العادية، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.