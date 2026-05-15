مسؤول أمريكي: الصين تريد فتح مضيق هرمز دون قيود ‏

واشنطن-سانا‏

أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الصين ترغب ‏في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم ‏عبور، مشيراً إلى أن واشنطن تعتقد أن بكين ستعمل على الحد من ‏الدعم المادي لإيران.‏

ونقلت وكالة رويترز عن غرير قوله اليوم الجمعة: إن مسؤولين ‏صينيين أكدوا خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، أهمية أن يبقى ‏مضيق هرمز مفتوحاً “من دون رسوم مرور أو سيطرة عسكرية”.‏

وأضاف غرير، الذي شارك في اجتماعات القمة: “نرحب بذلك”، ‏موضحاً أن الصين تتعامل “بنهج عملي” ولا تريد أن تكون “على ‏الجانب الخطأ من الأزمة”.‏

وأشار إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى كسب دعم الصين لإنهاء ‏الحرب في الشرق الأوسط، في ظل استمرار وقف إطلاق النار ‏الهش، وتأثير الأزمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.‏

وقال غرير: “الصينيون يريدون أن يسود السلام في المنطقة، ‏والرئيس ترامب يريد الأمر نفسه، لذلك نحن واثقون بأنهم سيفعلون ‏ما بوسعهم للحد من أي نوع من الدعم المادي لإيران”.‏

من جهتها، دعت الصين في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار ‏جهود التهدئة، مؤكدة أن إنهاء الحرب يصب في مصلحة الولايات ‏المتحدة وإيران والعالم بأسره.‏

كما شددت بكين على ضرورة إعادة فتح الممرات الملاحية في ‏أسرع وقت ممكن، داعية إلى استئناف الملاحة الآمنة في مضيق ‏هرمز وضمان بقائه مفتوحاً.‏

وأغلقت إيران منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ‏في الثامن من شباط الماضي، مضيق هرمز أحد أهم الممرات ‏البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات ‏العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في الظروف العادية، فيما ‏فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.‏