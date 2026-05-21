السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد

الرياض-سانا

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في جمهورية تشاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الخميس نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، رفض المملكة التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار تشاد وشعبها الشقيق.

وشددت الوزارة على تضامن المملكة مع حكومة وشعب تشاد في هذا المصاب الأليم، مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وتتشارك جمهورية تشاد بحدود برية طويلة من جهة الشرق مع نيجيريا التي تخوض حرباً مستمرة منذ 2009 مع جماعة “بوكو حرام”، حيث نفذت الجماعة منذ ذلك التاريخ أعمال عنف كثيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت بتشريد الملايين، كما بدأت الجماعة منذ 2015، شنّ هجمات في دول مجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون والنيجر وتشاد.