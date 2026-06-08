الهيئة العامة للثروة السمكية ‏تشارك في اجتماعات لجنة الاستزراع المائي باليونان

أثينا-سانا



شاركت سوريا ممثلةً بالهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، في أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة الاستزراع المائي (CAQ14) التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM)، التي عُقدت في جزيرة رودوس باليونان.

وذكرت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أن الوفد السوري جدد خلال مشاركته التزام سوريا بتطوير قطاع الاستزراع المائي وفق مبادئ الاستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، كما قدّم عدداً من المقترحات العلمية لتطوير القطاع، ودعم الابتكار والتحول الرقمي.





وأشارت إلى أن هذه المشاركة في الدورة التي عقدت بين الـ 3 والـ 5 من الشهر الجاري، تأتي في إطار تعزيز حضور سوريا في المحافل الدولية، ودعم جهود تطوير قطاع الثروة السمكية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



وتعد الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط إحدى الهيئات الإقليمية المتخصصة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وتعمل على إدارة الموارد السمكية في البحر المتوسط والبحر الأسود، من خلال وضع السياسات المشتركة، وتنظيم المصايد، وتعزيز ممارسات الاستزراع المائي المستدام، إضافةً إلى دعم البحوث العلمية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.