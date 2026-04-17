الجيش اللبناني: تسجيل عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

بيروت-سانا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تسجيل عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيّز التنفيذ.

وقال الجيش في بيان نشر على منصة “إكس”: “لقد تم تسجيل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عدداً من القرى”، داعياً المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم، ولا سيما خلال ساعات الليل، وتجنّب الاقتراب من المناطق الخطرة.

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ في وقت سابق اليوم، ولمدة عشرة أيام.