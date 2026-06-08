ورشات مجلس مدينة إعزاز في ريف حلب تبدأ أعمال تأهيل طريق السوق تاريخ النشر: 2026/06/08 6:48 مساءً اخر تحديث: 2026/06/08 6:48 مساءً قائمة الصور 1/5 رفع علم الجمهورية العربية السورية على برج الصبي بمدينة بانياس في طرطوس جولات رقابية لمديرية التجارة الداخلية في حماة على محال الألبسة والحلويات مع حلول عيد الأضحى جولات رقابية لمديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء على أسواق مدينة الضمير في ريف دمشق توزيع سلال غذائية للأسر الفقيرة في مدينة الكسوة استقبال السيد الرئيس أحمد الشرع من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف حلبمجلس مدينة إعزاز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك عقب دعوة ترامب لوقف النار… تهدئة حذرة بين إيران وإسرائيل يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 مقتل 5 أشخاص جراء غارة إسرائيلية في صور جنوب لبنان يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 ارتفاع سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 وزير الصحة يبحث مع وفد دولي تعزيز الأمن الصحي واستدامة برامج التحصين في سوريا يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026