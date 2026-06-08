ورشات مجلس مدينة إعزاز في ريف حلب تبدأ أعمال تأهيل طريق السوق

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رفع علم الجمهورية العربية السورية على برج الصبي بمدينة بانياس في طرطوس
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