مرصد عالمي: أكثر من 40% من السودانيين يواجهون جوعاً كارثياً

الخرطوم-سانا



كشف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي للجوع، أن أكثر من 40 بالمئة من سكان السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وسط استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وتدهور الأوضاع الإنسانية.



ووفق التقرير الذي نقلته وكالة رويترز، فإن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الشديد، فيما يواجه حوالي 135 ألف شخص مستويات “كارثية” من الجوع في 14 منطقة، وخاصة في ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان، بما في ذلك مدينتا الفاشر وكادقلي.



وأشار التقرير إلى أن استمرار الأعمال القتالية وعرقلة طرق الإمداد يفاقمان الأزمة، مع مخاطر متزايدة لعودة ظروف شبيهة بالحصار في بعض المناطق.



كما لفت إلى أن نحو 825 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، في ظل صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات نتيجة انعدام الأمن والقيود اللوجستية ونقص التمويل.



وحذر التقرير من أن موسم الأمطار المرتقب قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، مع اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.



يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب البلاد، حيث يواجه نحو 7.8 ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة بين نيسان وتموز 2026.