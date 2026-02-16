رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي حول أراضي الضفة الغربية

الرياض-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وإخضاعها لما يسمى “أملاك دولة” مؤكدة أن هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً وجديداً للقانون الدولي.

وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم الإثنين، دعوة المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه.

وشدد العيسى على ضرورة اتخاذ موقفٍ دولي جادٍّ وحازم لإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و”إعلان نيويورك” لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني التاريخي والثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وصدقت حكومة الاحتلال أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما سمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967 ما يفتح المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات منها، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.