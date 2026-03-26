مجلس التعاون: 85% من صواريخ إيران ومسيّراتها استهدفت دول الخليج

الرياض-سانا

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن إيران وجّهت 85% من صواريخها وطائراتها المسيّرة نحو دول الخليج، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي.

وأوضح البديوي خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس، أن دول المجلس تعرضت لأكثر من خمسة آلاف صاروخ ومسيرة إيرانية، كانت الإمارات الأكثر استهدافاً بأكثر من ألفي صاروخ، تلتها الكويت، ثم السعودية، فالبحرين وقطر، وأخيراً سلطنة عمان.

وأكد الأمين العام أن حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول بموجب القانون الدولي، مضيفاً: “لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان بمبررات زائفة، ولن نقبل بأن تتحول أراضينا إلى ساحات لتصفية الحسابات”.

وشدّد على ضرورة أن يوجّه المجتمع الدولي رسالة موحدة إلى طهران، داعياً جميع الدول إلى إعلان موقف واضح يرفض الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم، وهو سلوك مستمر منذ عقود.

وحذّر البديوي من أن تدهور الأوضاع في الخليج ينذر بعواقب خطيرة تتجاوز حدود المنطقة، بما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، إضافة إلى تهديد انسياب الطاقة من النفط والغاز وتعطيل سلاسل الإمداد التجارية التي تشكل شريان الاقتصاد العالمي.

وتتعرض دول الخليج منذ بداية الحرب لاعتداءات إيرانية طالت مواقع مدنية ومنشآت للطاقة، وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء، قراراً يدين هذه الاعتداءات، ويطالب بوقفها فوراً.