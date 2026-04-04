121 قتيلاً جراء أمطار وفيضانات في أفغانستان وباكستان خلال أسبوعين

كابول-إسلام آباد-سانا

لقي 121 شخصاً مصرعهم جراء موجة من الأمطار الغزيرة والعواصف في أفغانستان وباكستان خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، محمد يوسف حمّاد، اليوم السبت أن حصيلة الضحايا منذ

الـ 26 من آذار بلغت 77 قتيلاً و137 مصاباً في مختلف أنحاء البلاد، مضيفاً: إن الساعات الـ 48 الأخيرة وحدها شهدت مصرع 26 شخصاً وإصابة 48 آخرين نتيجة الفيضانات والصواعق والعواصف.

وفي باكستان، أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل 44 شخصاً خلال الفترة نفسها، وسُجلت أعلى الخسائر في إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد، حيث لقي 32 شخصاً مصرعهم منذ الـ 25 من آذار، بينما قُتل 12 آخرون في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

يذكر أن جنوب آسيا يشهد في هذه الفترة من كل عام أمطاراً غزيرة تتسبب عادة بفيضانات مدمرة، وخسائر بشرية ومادية واسعة.