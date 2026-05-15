استقالة رئيس حرس الحدود الأمريكي في ظل تغييرات واسعة بإدارة إنفاذ قوانين الهجرة

واشنطن-سانا
أعلن رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس اليوم استقالته من منصبه، لينضم بذلك إلى قائمة المسؤولين الأمنيين الذين غادروا مناصبهم في قطاع إنفاذ قوانين الهجرة منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت وكالة فرانس برس أن مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت وجه في بيان له الشكر لبانكس على خدمته التي استمرت عقوداً، معتبراً أن الحدود الأمريكية شهدت خلال فترة توليه المنصب تحولاً نحو مزيد من الأمان.
وتأتي هذه الاستقالة في إطار سلسلة تغييرات في مفاصل وزارة الأمن الداخلي، حيث تم في آذار الماضي تعيين بديل لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، كما خُفضت رتبة قائد بارز في هيئة الجمارك وحماية الحدود، في حين أعلن المدير بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك تود ليونز عزمه التنحي عن منصبه خلال الشهر الجاري.