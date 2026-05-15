استقالة رئيس حرس الحدود الأمريكي في ظل تغييرات واسعة بإدارة إنفاذ قوانين الهجرة

واشنطن-سانا‏

أعلن رئيس حرس الحدود الأمريكي مايكل بانكس اليوم استقالته من منصبه، لينضم بذلك ‏إلى قائمة المسؤولين الأمنيين الذين غادروا مناصبهم في قطاع إنفاذ قوانين الهجرة منذ ‏مطلع العام الجاري.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت وجه ‏في بيان له الشكر لبانكس على خدمته التي استمرت عقوداً، معتبراً أن الحدود الأمريكية ‏شهدت خلال فترة توليه المنصب تحولاً نحو مزيد من الأمان.‏

وتأتي هذه الاستقالة في إطار سلسلة تغييرات في مفاصل وزارة الأمن الداخلي، حيث تم ‏في آذار الماضي تعيين بديل لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، كما خُفضت رتبة قائد ‏بارز في هيئة الجمارك وحماية الحدود، في حين أعلن المدير بالإنابة لإدارة الهجرة ‏والجمارك تود ليونز عزمه التنحي عن منصبه خلال الشهر الجاري.‏