مصرع 24 شخصاً جراء غرق حافلة في نهر ببنغلادش

داكا-سانا

ونقلت رويترز عن مسؤولين في بنغلادش قولهم: إن 24 شخصاً على الأقل ‌لقوا حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب، كانت تقل نحو 40 راكباً في نهر بادما أثناء محاولتها الصعود إلى متن عبارة.

ووقع الحادث أمس ⁠الأربعاء عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة خلال الاقتراب من العبارة في داولتديا بمقاطعة راجباري، على بعد حوالي 100 كيلومتر من داكا.

وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء والدفاع المدني: إن الحافلة انقلبت وغرقت على عمق تسعة أمتار ‌تقريباً ⁠في النهر.

وذكر مسؤول في خدمة الإطفاء أن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة من داخل الحافلة الغارقة، بينهم ستة رجال ⁠و11 امرأة وخمسة أطفال، مضيفاً: إنه تم تأكيد وفاة 24 شخصاً حتى الآن، ⁠بينهم امرأتان توفيتا بعد إنقاذهما.

ويخشى المسؤولون من وجود آخرين في ⁠عداد المفقودين.

وفي ال 22 من الشهر الجاري أعلنت وسائل إعلام محلية في بنغلادش وفاة ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة 20 آخرين، إثر حادث تصادم بين قطار ركاب وحافلة.