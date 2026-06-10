تحطم مروحية عسكرية باكستانية شمال شرق البلاد ‏

إسلام أباد-سانا‏

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية ‏عسكرية قرب مدينة مظفر أباد شمال شرق البلاد، بسبب عطل ‏فني، ومقتل جميع من على متنها.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الباكستاني قوله في ‏بيان: “إن مروحية من طراز ‏Mi-17‌‏ تابعة لسلاح طيران ‏الجيش سقطت قرب مظفر أباد أثناء الإقلاع، إثر ‏عطل فني، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متنها قتلوا، ‏من دون تحديد عددهم.‏

يشار إلى أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات بشكل متكرر منذ ‏سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن في المناطق ‏الجبلية الحدودية، والتي تشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة ‏داخل البلاد.‏