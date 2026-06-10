تحطم مروحية عسكرية باكستانية شمال شرق البلاد ‏

إسلام أباد-سانا
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية عسكرية قرب مدينة مظفر أباد شمال شرق البلاد، بسبب عطل فني، ومقتل جميع من على متنها.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الباكستاني قوله في بيان: “إن مروحية من طراز Mi-17 تابعة لسلاح طيران الجيش سقطت قرب مظفر أباد أثناء الإقلاع، إثر عطل فني، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متنها قتلوا، من دون تحديد عددهم.
يشار إلى أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات بشكل متكرر منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن في المناطق الجبلية الحدودية، والتي تشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة داخل البلاد.