في ظل سياسات الهجرة المتشددة.. اليونان تقر تشريعاً لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

أثينا-سانا

أقر البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء، تشريعاً يهدف إلى تسريع وتيرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ويسمح بنقلهم إلى “مراكز إعادة” خارج ‌الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة، وذلك في ظل سياسة الهجرة المتشددة التي تتبناها اليونان، بهدف ردع الهجرة غير النظامية.

وفي تصريحات أدلى بها قبل التصويت، وذكرتها وكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، قال وزير الهجرة ⁠واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس”: إن دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات مع دول ثالثة في مسعى لإبرام أولى اتفاقياتها خلال العام الجاري، تمهيداً ⁠لبدء عمل المراكز بحلول 2027″.

وأضاف بليفريس: إن “الحكومة اليونانية تجري مشاورات بالفعل مع دولتين أفريقيتين” دون أن يفصح عنهما.

ووافق مشرعون وحكومات في دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، على قواعد جديدة تسمح للدول بإرسال المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة ‌التكتل ⁠إلى مراكز في دول ثالثة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي حذرت من أنها قد تسمح بوقوع انتهاكات.

وتعمل اليونان مع هولندا والدنمارك وألمانيا والنمسا على تدشين مراكز مشتركة ⁠مخصصة لإعادة المهاجرين وعبورهم المؤقت، وجرى تعليق محادثات ثنائية مع أوغندا بشأن ترتيب مماثل.

وكانت كل من إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا أكدت في الـ16 من أيار الماضي على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار ‏أزمة الهجرة واللجوء التي شهدتها القارة الأوروبية عام 2015، وتكثيف الجهود المشتركة ‏لمكافحة شبكات تهريب البشر.‏

وتتبنى اليونان حالياً سياسة هجرة متشددة تهدف إلى ردع الهجرة غير النظامية، حيث أصدرت قوانين وإجراءات صارمة تطبق عقوبات جنائية وتجمد مسارات اللجوء للوافدين الجدد، وساهمت هذه السياسات المتشددة والتعاون مع وكالة “فرونتكس” الأوروبية في خفض عمليات وصول المهاجرين غير النظاميين.