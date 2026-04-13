قطر تؤكد ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها كورقة ضغط

الدوحة- سانا

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الإثنين على ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها كورقة ضغط.

وذكرت وكالة قنا أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره شدد وزير الخارجية القطري على ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال لمعالجة الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.

وأكد على ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، مشدداً في هذا السياق على الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران نهاية الأسبوع الماضي انتهت دون تحقيق أي تقدم، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في إجراء وصفته طهران بأنه “قرصنة”.