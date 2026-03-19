الإمارات تدين الاعتداء الإيراني الإرهابي على منشأة حبشان للغاز وحقل باب

أبوظبي-سانا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف منشأة حبشان للغاز وحقل باب، معتبرةً أنه يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية والمنشآت النفطية في الدولة يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي”، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لهذا الاعتداء بنجاح دون تسجيل أي إصابات.

وأكد البيان على حق الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، ولصون مكتسباتها الوطنية.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية، في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من شباط الماضي.