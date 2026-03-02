الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي رابع في إطار العملية العسكرية ضد إيران

photo 2026 03 02 16 24 26 الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي رابع في إطار العملية العسكرية ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” اليوم الإثنين مقتل جندي أمريكي رابع خلال العملية العسكرية ضد إيران.

وقالت “سينتكوم” في منشور عبر منصة “إكس” إن “الجندي قضى متأثراً بجروح بالغة أصيب بها خلال الهجمات الإيرانية”، مشيرة إلى استمرار العملية العسكرية الأمريكية واسعة النطاق ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية أعلنت أمس الأحد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين في إطار العملية العسكرية ضد إيران، دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم أو الأماكن التي قتلوا فيها.

وتواصل إيران شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها والمتواصل منذ صباح أمس الأول السبت.

