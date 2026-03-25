الإمارات تدين مخططاً إرهابياً في الكويت وتؤكد تضامنها الكامل مع أمنها

أبو ظبي-سانا

أدان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، المخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في دولة الكويت، والذي شمل ضبط شبكة مرتبطة بميليشيا حزب الله، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تهدد أمن الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية الإماراتي أكد تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الكويت، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على رفض بلاده القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وأكد أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، مشدداً على دعم ووقوف الإمارات مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق اليوم أعلنت أنها أحبطت مخططاً إرهابياً، وضبطت شبكة مكونة من ستة أشخاص تستهدف اغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

