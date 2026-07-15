صحة طرطوس تستجيب لحالات التهاب الكبد الوبائي في ريف المحافظة

طرطوس-سانا

استجابت مديرية صحة طرطوس لبلاغ حول تسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي (A) في مناطق بريف المحافظة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن مديرية صحة طرطوس أوفدت فريق التقصي الوبائي بالتنسيق مع مؤسسة المياه لإجراء الكشف الميداني، ليتبيّن وجود حالات في قريتي بيت أبو خليل والمحوطة.

وأشارت إلى أن الفريق الصحي قام بزيارة المصابين وتقديم الإرشادات حول طرق انتقال المرض وسبل الوقاية، مع التشديد على أهمية النظافة الشخصية، لافتة إلى أنه تم سحب عينات من مصادر مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة، وتكليف المركز الصحي بالمتابعة ورصد الإصابات الجديدة.

وأكدت المديرية استمرار المتابعة اليومية وتعزيز حملات التوعية للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.

وكان فريق التقصي الوبائي في طرطوس نفذ في ال15 من شباط الماضي، حملة ميدانية في قرية العنازة بريف بانياس، للكشف عن حالات التهاب الكبد، بهدف الوقاية من انتشار المرض، والتأكد من سلامة مياه الشرب.