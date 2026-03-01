الدفاع البحرينية تعلن إسقاط 45 صاروخاً وتسع طائرات إيرانية مسيرة

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد، أن منظومات دفاعاتها الجوية تصدت بفاعلية للهجمات العدائية الإيرانية، ونجحت في تدمير وإسقاط 45 صاروخاً، و9 طائرات مسيرة.

وأكدت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن دفاعاتها الجوية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات أمنية، موضحة أن الفرق الميدانية المختصة تواصل إجراءات تأمين مواقع الهجمات؛ لضمان سلامة كل المواطنين والمقيمين.

ودعت القيادة العامة في ختام بيانها الجميع، إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بالبقاء في المنازل إلا للضرورة، إضافة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو الاقتراب من مواقع سقوط الحطام.

وشنت إيران أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على كل من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والكويت والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.