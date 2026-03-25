إصابة ستة فلسطينيين في اعتداءين لمستوطنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة -سانا

أصيب ستة فلسطينيين بجروح، اليوم الأربعاء، في اعتداءات شنها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدتي مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة وتياسير شرق طوباس، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، ما أسفر عن إصابة ستة منهم بجروح.

وكان مركز معلومات فلسطين (معطى) كشف في تقرير له أمس الأول، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا منذ مطلع العام الجاري 18595 اعتداءً في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 616، بينهم أطفال.

