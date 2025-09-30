سيئول : حريصون على جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية

سيئول-سانا

جددت كوريا الجنوبية التزامها بالعمل على تحقيق هدفها الثابت و المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة (يونهاب) للأنباء عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها في بيان: “إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية هو الهدف الثابت للمجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وجاء هذا البيان رداً على إعلان نائب وزيرة خارجية كوريا الشمالية، كيم سون-غيونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الرافض للتخلي عن البرنامج النووي لبلاده “تحت أي ظرف”.

ولفتت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن حكومة سيئول أعلنت مراراً مبدأها الثلاثي المتمثل في احترام النظام الكوري الشمالي، وعدم السعي إلى التوحيد عن طريق الاستيعاب، وعدم الانخراط في أعمال عدائية، وقال: “نحن من جانبنا سنواصل جهودنا الدبلوماسية لتحقيق التعايش السلمي والنمو المتبادل من خلال حوار شامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة”.