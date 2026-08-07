مذكرة تفاهم قطرية سعودية للتعاون في مجالات السلامة النووية

الدوحة-سانا

وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار حرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المذكرة الموقعة بين وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية من جهة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية من جهة أخرى، تهدف إلى تنظيم التعاون بين الجانبين في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وتطويره، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، أن المذكرة تمثل إضافة مهمة إلى مسيرة التعاون بين قطر والسعودية، وتجسد عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشدداً على حرص الجانبين على توسيع مجالات تعاونهما الفني والعلمي والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

وتتضمن مذكرة التعاون مجالات واسعة تشمل الأمن والأمان النووي والإشعاعي، والرقابة على المرافق والممارسات النووية، والتأهب والاستجابة للطوارئ العابرة للحدود، إضافة إلى التعاون في المختبرات والتحاليل الإشعاعية وتبادل المعلومات والبحوث وتنظيم الفعاليات العلمية.

كما تنص على تبادل المختصين عبر الزيارات والبرامج التدريبية، وتقديم المساعدة الفنية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، إلى جانب لجنة مشتركة تتولى إعداد برامج التعاون ومتابعة تنفيذها.

وكانت السعودية وقعت مع الولايات المتحدة، في 23 تموز الماضي، اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.