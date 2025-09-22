التعاون الإسلامي ترحب بالاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتعتبرها خطوة تاريخية

الرياض-سانا

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بقرار كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبر طه أن الخطوة تاريخية وتنسجم تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكل دعمًا قويًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وجدد الأمين العام دعوة المنظمة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة بذلك ومساندة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، انطلاقًا من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

وكانت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها انتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.