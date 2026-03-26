اليوم الـ 27 للحرب.. تحشيد أمريكي وضغط إسرائيلي لتثبيت وقائع ميدانية قبل أي تسوية سياسية

عواصم- سانا

مع استمرار العمليات العسكرية وتكثيف الضربات على مواقع مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، تتجه تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية نحو مرحلة تهدف إلى تثبيت وقائع ميدانية إضافية قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية محتملة.

وأكد البيت الأبيض أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحقيق أهدافها وفق الخطط الموضوعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة مع طهران، ما يعكس تمسك واشنطن بإدارة المسارين العسكري والسياسي في آن واحد ضمن إطار واحد للصراع.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الاتصالات مع إيران تشهد تقدماً، مشيراً إلى أن تطورات مرتبطة بملفي النفط والغاز وحركة الملاحة في مضيق هرمز قدّمت مؤشرات إضافية حول طبيعة الأطراف التي تتعامل معها واشنطن، في إشارة إلى استمرار قنوات التواصل رغم تواصل العمليات العسكرية.

كما شددت الإدارة الأمريكية على أن الضغوط العسكرية ستظل جزءاً أساسياً من إدارة المرحلة الحالية، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ورفع جاهزية قواتها، بالتوازي مع اختبار فرص التوصل إلى تفاهمات مرحلية تحد من اتساع المواجهة وتحافظ على أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة.

استعدادات لسيناريوهات جديدة

ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد آلاف الأهداف داخل إيران منذ بدء العمليات، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية ومراكز قيادة ومصانع صواريخ ومسيّرات.

كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن واشنطن تدرس نشر آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً في الشرق الأوسط، بالتزامن مع وصول وحدات إضافية من مشاة البحرية، في إطار أحد أكبر التحشيدات العسكرية الأمريكية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

تقديرات إسرائيلية: العمليات قد تستمر لأسابيع

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي ألقى نحو 15 ألف قنبلة على أهداف داخل إيران منذ بدء العمليات، أي ما يعادل أربعة أضعاف ما أُلقي خلال حرب حزيران 2025.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية بين أسبوعين وثلاثة أسابيع إضافية، حتى مع استمرار الاتصالات السياسية، في ظل سعي إسرائيل إلى تحقيق أهدافها الميدانية قبل تثبيت أي ترتيبات سياسية.

وتتزامن المهلة الإسرائيلية البالغة 48 ساعة لتوسيع بنك الأهداف مع مهلة أمريكية منفصلة تمتد لخمسة أيام تتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة.

وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة تدرس فرض “منطقة عازلة” تمتد حتى نهر الليطاني ومنع عودة النازحين إلى بعض المناطق خلال المرحلة الحالية، مبررة ذلك بمنع إعادة تموضع ميليشيا حزب الله.

وفي المقابل، أكدت الميليشيا استمرار المواجهة، ما يبقي الجبهة اللبنانية ضمن دائرة التصعيد المرتبط بالحرب واتساع امتداداتها الإقليمية.

4391 اعتداءً إيرانياً على دول الخليج

وأظهر إحصاء أعدته صحيفة الشرق الأوسط السعودية للاعتداءات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب أن نحو 83% منها استهدف دول الخليج العربي، مقابل 17% فقط على إسرائيل.

وبحسب البيانات الرسمية للدول المستهدفة، أطلقت إيران حتى مساء الأربعاء 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج، استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية، بينما استهدفت إسرائيل بـ930 صاروخاً ومسيّرة.

وجاءت الإمارات في صدارة الدول المستهدفة بـ2156 صاروخاً ومسيرة، تلتها الكويت بـ791، ثم السعودية بـ723، والبحرين بـ429، وقطر بـ270، وأخيراً سلطنة عُمان بـ22 مسيّرة.

وتصدت منظومات الدفاع الجوي الخليجية لمعظم هذه الاعتداءات بكفاءة عالية، فيما دعت الدول العربية والإسلامية إيران إلى وقف اعتداءاتها المخالفة للقانون الدولي، كما أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات واصفاً إياها بـ”الشنيعة”.

تشير مجمل التطورات إلى استمرار الحرب بالتوازي مع تحركات سياسية ومحاولات غير مباشرة لفتح مسارات تهدئة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تثبيت وقائع ميدانية جديدة، بينما يترقب العالم وقفاً للعمليات وسط تصاعد المخاوف من انعكاسات الحرب على أمن الطاقة والملاحة الدولية واستقرار المنطقة والعالم.