اختطاف 10 أشخاص بهجمات مسلحة وسط نيجيريا

لاغوس-سانا

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الإثنين اختطاف عشرة أشخاص على الأقل بهجمات مسلحة بولاية كوارا وسط البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري-أدييمي قوله: إن “قطاع طرق هاجموا بشكل متزامن “قصراً ومركزاً للشرطة في بلدة ياشيكيرا وأضرموا النيران في جزء من القصر وخطفوا 10 أشخاص واقتادوهم إلى جهة مجهولة”.

وأوضح أدييمي أنه تم صدّ الهجوم على مركز الشرطة، مشيراً إلى أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في الغابات المحيطة لإنقاذ الضحايا.

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون “قطاع طرق” بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، ولا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات مسلحة.

وقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم نساء وأطفال في الـ 17 من أيار الجاري في هجوم مسلح، استهدف قرية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا.