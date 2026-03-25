مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

جنيف-سانا

تبنى مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين الهجمات الصارخة التي تشنها إيران على دول الخليج والأردن.

وذكر موقع الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن المجلس طالب في اجتماع له بوقف جميع الهجمات غير المبررة ضد البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن.

وأكد المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عبد الله عبد اللطيف عبد الله خلال الاجتماع، أن بلاده لا تزال تتعرض لاعتداءات عسكرية غير مبررة من قبل إيران في انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأوضح عبد الله أن هذه الاعتداءات طالت مناطق مدنية في بلاده ودول المنطقة، وأسفرت عن إصابة عدد كبير من المدنيين ووقوع ضحايا، فضلاً عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية شملت منشآت حيوية ومرافق خدمية رغم أن دولنا ليست طرفاً في أي نزاع.

وقال: إن “استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يمس بشكل مباشر التمتع بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في السلامة الشخصية، كما نص عليهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات على بلاده تسببت في اضطراب في الحياة العامة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية السكان شملت، من بين أمور أخرى، الانتقال إلى العمل عن بعد في عدد كبير من المؤسسات.

وفي السياق، أدان المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جمال المشرف، الاعتداءات الإيرانية المستمرة، مؤكداً أنها لم تسمح قط باستخدام مجالها الجوي لشن غارات جوية على إيران.

وقال السفير المشرف: “لا يمكن تجاهل التناقض بين الخطاب الإيراني حول حسن الجوار والممارسات على أرض الواقع، بما في ذلك محاولات إيران تبرير الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية كالمطارات والموانئ والمنشآت النفطية والمنشآت المرتبطة بالسياحة”.

يشار إلى أن جلسة المجلس جاءت اليوم بعد موافقة الدول الأعضاء على طلب البحرين، ونيابة عن مجلس التعاون الخليجي والأردن، لمناقشة الاعتداءات التي تشنها إيران على البحرين ودول الخليج العربي والأردن منذ الـ 28 من شباط الماضي.

وتتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق التصعيد الإيراني، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيليةــ الإيرانية والتي دخلت أسبوعها الرابع.