اردوغان : تركيا تسعى لاستضافة مفاوضات جديدة مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة- سانا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، عن اتصالات تجريها بلاده مع روسيا وأوكرانيا لإمكانية عقد مفاوضات مباشرة جديدة بين الجانبين في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال مشاركة اردوغان باتصال مرئي بقمة “تحالف الراغبين” التي شارك فيها ممثلو 35 دولة، وتبحث مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، الخطوات المتخذة لإنهائها ومساعي إحلال السلام، بحسب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في تدوينة على منصة “إن سوسيال”.

ووفق دوران أكد أردوغان خلال الاجتماع، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتسهيل الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن”.

و”خلال الاجتماع أكدت تركيا بأن وقف إطلاق النار الذي يشمل البنية التحتية للطاقة والموانئ يمكن أن يوفر ظروفاً ملائمة للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين الأطراف، كما شهد الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول ما ينبغي القيام به لتحقيق سلام دائم”.

يذكر أن “تحالف الراغبين” هو تشكيل دولي أُعلن عنه عقب قمة عُقدت بالعاصمة البريطانية لندن في آذار الماضي، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا، وهو يهدف إلى ما سماه “ردع العدوان الروسي على أوكرانيا” وبناء سلام مستدام في المنطقة، في حين رفضت موسكو المبادرة، معتبرة أنها ستطيل أمد الحرب بدل تحقيق السلام بين البلدين.