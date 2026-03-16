القوات الإماراتية تدمر 6 صواريخ و21 طائرة مسيّرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الإثنين أن منظومات دفاعها الجوي دمرت 6 صواريخ بالستية و21 طائرة مسيّرة إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: إن الدفاعات الجوية للبلاد تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 304 صواريخ بالستية، و15 صاروخاً جوالاً، و1627 طائرة مسيّرة”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات أدت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة و5 مدنيين وإصابة 145 شخصاً بإصابات متفاوتة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.