تأجيل الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو في السعودية جراء التطورات الميدانية

الرياض-سانا

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد السعودية، تأجيل الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو، الذي كان من المقرر عقده في مدينة جدة خلال الفترة من الـ22 إلى الـ23 من نيسان 2026، وذلك على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت وكالة واس، اليوم الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء استجابةً لرغبة المنتدى، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن انعقاد الاجتماع في توقيت يحقق الأثر المرجو منه، مؤكدةً استعداد المملكة الدائم لاستضافة الحدث الدولي.

وأشارت إلى النجاح الذي حققته المملكة في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عام 2024، معربةً عن تطلعها إلى تحديد موعد جديد للاجتماع سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

من جانبه، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو يمثل منصة رئيسة لتعزيز الحوار العالمي البنّاء، مشيراً إلى أن قرار إعادة الجدولة جاء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بهدف تعظيم الاستفادة من الاجتماع، وتعزيز أثره على المستوى الدولي.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي، تعتدي إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي والأردن، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وأضرار بالبنى التحتية.